Замминистра: В случае недовольства граждан сельскохозяйственные животные, переданные в их распоряжение, меняются на другие - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью Report с замминистра труда и социальной защиты населения Анаром Алиевым.

- В чем состоит цель реализации программы самозанятости?

- Программа самозанятости реализуется по инициативе президента Азербайджанской Республики. Реализация этой программы началась в 2016 году. То есть был принят новый закон "О занятости", предусматривающий реализацию программы самозанятости, призванной содействовать занятости безработных граждан.

- Как обстоит ситуация с реализацией программы в нынешнем году?

- В текущем году на эти цели из госбюджета было выделено 36 млн манатов. Выделение средств предусмотрено из бюджета Фонда страхования от безработицы. В этом году министерство труда и социальной защиты населения претворило в жизнь важные мероприятия в этом направлении. К реализации программы были привлечены примерно 7800 человек. Число привлеченных к программе самозанятости в этом году выше в 7 раз.

В настоящее время министерство распределяет активы. Мы полагаем, что до конца года число розданных активов приблизится к 6 тысячам. Реализация этой программы продолжится и в последующие годы.

- Какой объем средств будет выделен на реализацию программы самозанятости в бюджете следующего года?

- В утвержденном бюджете на следующий год на эти цели предусмотрено выделение средств в размере 42 млн манатов. Благодаря этому планируется привлечь к программе самозанятости порядка 8 тысяч безработных граждан.

- Сотрудничает ли министерство с другими структурами и организациями в целях реализации программы?

- В рамках этой программы мы сотрудничаем с различными НПО и иными организациями.

- Предусмотрено ли привлечение к программе самозанятости лиц с ограниченными физическими возможностями?

- Разумеется. В следующем году предусматривается привлечение к этой программе около 500 лиц с ограниченными физическими возможностями.

- Каковы направления реализации программы?

- Эти направления различны. В центрах занятости гражданам дают советы по выбранному ими направлению деятельности. В регионах возможна занятость в сфере садоводства, скотоводства и услуг, есть проекты и касательно производства.

- Граждане порой выражают недовольство реализацией программы самозанятости в социальных сетях и прессе. Граждане фотографируют предоставленный им в рамках программы самозанятости скот, утверждая, что животные больны. Насколько эти утверждения соответствуют действительности? Проходят ли животные ветеринарный осмотр?

- Нами подписан договор с компаниями-поставщиками о закупке и передаче в пользование активов и имущества. При передачи этих активов сотруднику, привлеченному к программе самозанятости, их качество проверяется министерством. Что касается скотоводства, мы требуем у компании справки о прохождении ветеринарного контроля. При предоставлении активов в пользование граждан учитывается не только их качество, но также довольство и мысли людей, в распоряжении которых они поступают. Если гражданин недоволен качеством активов, мы меняем их на другие. Мы никого не принуждаем. В этой области созданы все необходимые условия, граждане свободны в выборе по своему желанию компании, предлагающих активы.

- К кому и куда могут обратиться граждане при возникновении проблем? Есть ли возможность поменять предоставленный в распоряжение граждан скот?

- При возникновении проблемы мы тщательно изучаем эту проблему и причины ее возниковновения. В этом году гражданам предоставлено около 21 тысячи голов скота. Если возникают проблемы в связи с предоставленной в распоряжение граждан скотиной, активы меняются на другие.