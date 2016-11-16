В следующем году в госбюджете будут увеличены средства, выделяемые на соцоборону

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В законопроекте “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017-й год" предусмотрено увеличение средств, выделяемых для социальной обороны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Хады Раджабли.

По его словам, планируется увеличение расходов на соцоборону примерно на 1-2 процента: "Это является результатом внимания главы государства Ильхама Алиева, оказываемого социальной сфере".

Председатель комитета отметил, что в объеме средств для критерия нужды в госбюджете на следующий год не будет никакого роста, однако будет увеличен прожиточный минимум.