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    В следующем году в Азербайджане на 35% увеличатся пенсии почти 46 тысяч человек

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "В 2019 году пенсии 45 500 человек увеличатся на 35 процентов".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

    Он сказал, что в следующем году также на 48% увеличится месячный доход 38 тысяч человек: "Автоматизация пенсионного обеспечения ежегодно облегчит жизнь 67 тысяч лиц, получающих пенсию. Назначения пенсий теперь будут проводиться автоматически, гражданам не нужно будет ходить в местные отделения Государственного фонда социальной защиты".

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