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    В Шемкире женщина бросилась под поезд не из-за развода - ПОДРОБНОСТИ

    По факту ведется расследование

    Шемкир. 31 августа. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности по делу бросившейся под поезд женщины в Шемкирском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, отмечалось, что Парвана Исмаилова 1993 г.р. бросилась под поезд из-за развода с супругом.

    Однако, 24-летняя женщина уже 2 года как развелась. От этого брака у нее двое детей. Сегодня в доме отца П.Исмаиловой отмечался день рождения ее брата и мать отправила ее в магазин за соком. Предположительно, по дороге в магазин женщине пришлось перейти через железнодорожные рейсы и по неосторожности ее сбил товарный поезд.

    С этой точки зрения, версия относительно того, что П.Исмаилова бросилась под поезд из-за развода, не соответствует действительности.

    Как сообщили местному бюро Report в Шемкирской районной прокуратуре, по факту допрашиваются близкие П.Исмаиловой и свидетели. Ведется следствие.

    Отметим, что П.Исмаилова получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в одной из больниц города Гянджа. 

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