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В Шамкирском центре реабилитации помощь получили более 5,4 тыс. детей

В Шамкирском центре реабилитации помощь получили более 5,4 тыс. детей С момента открытия в мае прошлого года Шамкирский детский реабилитационный центр оказал услуги более чем 5 400 детям с инвалидностью.
Социальная защита
30 мая 2025 г. 16:39
В Шамкирском центре реабилитации помощь получили более 5,4 тыс. детей

С момента открытия в мае прошлого года Шамкирский детский реабилитационный центр оказал услуги более чем 5 400 детям с инвалидностью.

Как сообщает западное бюро Report, об этом говорилось в ходе медиатура в центр.

Учреждение оснащено современным оборудованием и предоставляет амбулаторные, стационарные, выездные и онлайн-услуги по физиотерапии, лечебной физкультуре, психотерапии, логопедии и другим направлениям.

Центр входит в структуру Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации и является одним из четырех подобных учреждений в стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkir Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində 5 min 400-dən çox uşaq xidmətlərlə təmin edilib

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