В Шамкирском центре реабилитации помощь получили более 5,4 тыс. детей

С момента открытия в мае прошлого года Шамкирский детский реабилитационный центр оказал услуги более чем 5 400 детям с инвалидностью.
Как сообщает западное бюро Report, об этом говорилось в ходе медиатура в центр.
Учреждение оснащено современным оборудованием и предоставляет амбулаторные, стационарные, выездные и онлайн-услуги по физиотерапии, лечебной физкультуре, психотерапии, логопедии и другим направлениям.
Центр входит в структуру Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации и является одним из четырех подобных учреждений в стране.