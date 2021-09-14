В Шамахы в рамках конкурса ”Социальные проекты" прошел II фестиваль пожилых людей

В рамках конкурса "Социальные проекты", объявленного Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, в Шамахы прошел второй фестиваль пожилых людей.

В рамках конкурса "Социальные проекты", объявленного Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, в Шамахы прошел второй фестиваль пожилых людей.

Как сообщает Report, в фестивале приняли участие глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов, депутаты Милли Меджлиса, председатель Совета старейшин города Шамахы, представители ОО "Региональное развитие", "Капитал Банка" и ОО "Третья Весна", а также другие гости.

В ходе мероприятия была организована выставка работ декоративно-прикладного искусства членов центра YAŞA, функционирующего в городе Шамахы. Также с участием гостей фестиваля были проведены настольные игры и мастер-классы.

В художественной части мероприятия прозвучали музыкальные выступления хорового коллектива "Весенняя гармония" из представителей старшего поколения, была продемонстрирована поэтическая постановка. Мероприятие завершилось монологом "История одного пожилого".

Первый фестиваль пожилых людей в рамках конкурса ”Социальные проекты" был проведен в Баку.

Основной целью центра YAŞA является расширение круга интересов пожилых людей, пропаганда активного образа жизни, создание возможностей для самозанятости, улучшение психологического состояния и здоровья. Для получения подробной информации о центре можно позвонить по номерам 0555165002 и 0557042018 или обращаться посредством сайта www.teqaudchu.az.