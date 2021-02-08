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В Шамахы открылся Центр "YAŞA" 

В Шамахы открылся Центр "YAŞA"  В Шамахы открылся очередной центр проекта "Третья Весна", одного из победителей конкурса "социальные проекты", объявленного общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева
Социальная защита
8 февраля 2021 г. 10:36
В Шамахы открылся Центр YAŞA 
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В Шамахы открылся очередной центр проекта "Третья Весна", одного из победителей конкурса "социальные проекты", объявленного общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева - центр "YAŞA" ("Живи").

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов, депутаты Милли Меджлиса, председатель Совета старейшин города Шамахы, члены Общественного объединения "Региональное развитие", "Капитал Банк" и общественного объединения "Третья Весна", представители Агентства социальных услуг и другие гости.

Основной целью центра, созданного при финансовой поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева и "Kapital Bank" и по инициативе Общественного объединения "Третья Весна", является расширение общества пожилых людей, пропаганда их активного образа жизни, создание возможностей для самозанятости пожилых граждан, улучшение их психического и физического здоровья. Наряду с этим необходимо собрать людей пенсионного возраста, проанализировать их досуг, организовать активное участие пожилых граждан в социально-экономической, политической и культурной жизни страны, организовать реализацию соответствующих мер в целях обеспечения возможностей трудоустройства и получения образования. В центре есть компьютерные, спортивные, танцевальные, творческие, тренировочные, художественные и другие помещения, а также работает частная библиотека.

Отметим, что для получения подробной информации о Центре можно позвонить по номерам 055 680-11-55, 055 516-50-02 или пройти на сайт www.teqaudchu.az.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda “YAŞA” Mərkəzi açıldı

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