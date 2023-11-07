В село Забух вернутся еще 174 семьи

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел 7 ноября жеребьевку среди семей, которые будут переселены в село Забух Лачынского района.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел 7 ноября жеребьевку среди семей, которые будут переселены в село Забух Лачынского района.

Как сообщили Report в Госкомитете, мероприятие прошло при участии сотрудников Специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачынского района.

В жеребьевке приняли участие 174 семьи (661 человек). 31 из них обеспечен двухкомнатными, 102 - трехкомнатными, 20 - четырехкомнатными, 21 - пятикомнатными квартирами.

Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности в процессе размещения бывших вынужденных переселенцев. Представители семей вынужденных переселенцев посредством жеребьевки определяют точный адрес предоставленных им домов.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые вскоре вернутся в село Забух на постоянное место жительства, отметили, что испытывают огромное чувство радости. Они выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Участвовавшие в жеребьевке семьи отправятся в Забух 16 ноября.