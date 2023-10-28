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В село Агалы Зангиланского района возвращаются еще 25 семей

В село Агалы Зангиланского района возвращаются еще 25 семей Сегодня очередная группа возвращающихся граждан отправилась в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района.
Социальная защита
28 октября 2023 г. 06:21
В село Агалы Зангиланского района возвращаются еще 25 семей

Сегодня из поселка Масазыр Абшеронского района очередная группа граждан отправляется в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района.

Как передает Report, на этом этапе в село Агалы возвращаются еще 25 семей - 127 человек.

В результате Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения в родные края спустя 30 лет.

Жители села Агалы, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 175 семей, или 871 человек в селе Агалы.

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