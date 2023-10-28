В село Агалы Зангиланского района возвращаются еще 25 семей

Сегодня из поселка Масазыр Абшеронского района очередная группа граждан отправляется в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района.
Как передает Report, на этом этапе в село Агалы возвращаются еще 25 семей - 127 человек.
В результате Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения в родные края спустя 30 лет.
Жители села Агалы, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.
Таким образом, обеспечено постоянное проживание 175 семей, или 871 человек в селе Агалы.