В селе Талыш трудоустроены 29 жителей

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения провело встречи с 20 семьями, переселенным в село Талыш на первом этапе возвращения на данные территории.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения провело встречи с 20 семьями, переселенным в село Талыш на первом этапе возвращения на данные территории.

Как сообщили Report в министерстве, после проведенных анализов и проверки возможности привлечения к мероприятиям по трудоустройству 29 жителей были обеспечены работой.

Кроме того, 9 жителей села были привлечены Агентством к программе самозанятости.

Совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) для них были организованы бизнес-тренинги. В ближайшее время в рамках программы им будет предоставлено оборудование для создания малых хозяйств.