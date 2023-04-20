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В селе Талыш трудоустроены 29 жителей

В селе Талыш трудоустроены 29 жителей Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения провело встречи с 20 семьями, переселенным в село Талыш на первом этапе возвращения на данные территории.
Социальная защита
20 апреля 2023 г. 16:45
В селе Талыш трудоустроены 29 жителей

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения провело встречи с 20 семьями, переселенным в село Талыш на первом этапе возвращения на данные территории.

Как сообщили Report в министерстве, после проведенных анализов и проверки возможности привлечения к мероприятиям по трудоустройству 29 жителей были обеспечены работой.

Кроме того, 9 жителей села были привлечены Агентством к программе самозанятости.

Совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) для них были организованы бизнес-тренинги. В ближайшее время в рамках программы им будет предоставлено оборудование для создания малых хозяйств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTalış kəndinin 29 sakini işlə təmin olunub, 9 sakin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub

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