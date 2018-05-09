В Сальяне отметили День Победы - 9 Мая - ФОТО

Сальян. 9 мая. REPORT.AZ/ В Сальяне состоялось мероприятие по случаю 73 годовщины Победы над фашизмом.

Как сообщает аранское бюро Report, принявшие участие в мероприятии руководящие работники района, ветераны, представители общественности и молодежь возложили цветы перед мемориальным комплексом погибших в Великой отечественной войне.

После, участники мероприятия посетили памятник героя Советского союза Магеррама Дадашова.

Выступивший на встрече с ветеранами глава исполнительной власти района Севиндик Хатамов отметил, что среди 600 тысяч наших соотечественников, проявивиших мужество в завоевании исторической победы в войне 1941-1945 г., 5726 человек были выходцами из Сальяна. Из них 1516 человек погибли в боях или пропали без вести, 3700 человек получили ранения.

Выступившие на церемонии ветераны войны выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую государственную заботу о них.