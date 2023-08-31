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В Садаракском районе выявлены случаи незаконного назначения социальной помощи

В Садаракском районе выявлены случаи незаконного назначения социальной помощи В ходе проведенной отделом внутреннего контроля и анализа министерства труда и социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики выборочной проверки соответствующих документов и мониторинга жилищных условий малоимущих семей, получающих адресную государ
Социальная защита
31 августа 2023 г. 10:26
В Садаракском районе выявлены случаи незаконного назначения социальной помощи

В ходе проведенной отделом внутреннего контроля и анализа министерства труда и социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики выборочной проверки соответствующих документов и мониторинга жилищных условий малоимущих семей, получающих адресную государственную социальную помощь, выявлено значительное количество случаев несоответствия закону.

Об этом сообщает местное бюро Report.

Выявлено грубое нарушение закона "Об адресной государственной социальной помощи" и правил "Подачи заявки на получение адресной государственной социальной помощи, ее назначение, предоставление и отказ в предоставлении".

Собранные материалы направлены в прокуратуру Нахчыванской Автономной Республики для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Sədərək rayonunda sosial yardımın təyin olunması üzrə qanunsuz hallar aşkarlanıb

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