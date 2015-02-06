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    ​В ряде частных медицинских учреждений обнаружены серьезные правонарушения

    В отношении отдельных лиц приняты административно-принудительные меры

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В ходе проводимых в последнее время проверок в ряде частных медицинских учреждений выявлены серьезные правонарушения, в отношении отдельных лиц применены административно-принудительные меры.

    Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

    За серьезные правонарушения в деятельности в отношении ООО "Bioloji Təbabət", представительства Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике, ООО "İdeal Tibb Şirkəti" и ООО "Diaqnoz Tibb Şirkəti" в соответствии с действующим законодательством и соответствующим пунктом Кодекса административных правонарушений приняты административно-принудительные меры.

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