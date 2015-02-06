​В ряде частных медицинских учреждений обнаружены серьезные правонарушения

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В ходе проводимых в последнее время проверок в ряде частных медицинских учреждений выявлены серьезные правонарушения, в отношении отдельных лиц применены административно-принудительные меры.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

За серьезные правонарушения в деятельности в отношении ООО "Bioloji Təbabət", представительства Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике, ООО "İdeal Tibb Şirkəti" и ООО "Diaqnoz Tibb Şirkəti" в соответствии с действующим законодательством и соответствующим пунктом Кодекса административных правонарушений приняты административно-принудительные меры.