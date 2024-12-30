В регионах семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 150 квартир и частных домов

В Лянкяране, Кюрдамире, Евлахе, Агдаше, Шамахы, Уджаре, Джалилабаде, Товузе и Агсу в общей сложности 150 квартир и частных домов были предоставлены семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны.

В Лянкяране, Кюрдамире, Евлахе, Агдаше, Шамахы, Уджаре, Джалилабаде, Товузе и Агсу в общей сложности 150 квартир и частных домов были предоставлены семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В послевоенный период указанным лицам было предоставлено 6,8 тысяч, а всего за прошедший период около 16 тысяч квартир.

Также лицам с инвалидностью, полученной в связи с участием в войне, в этом году было предоставлено около 90, в послевоенный период 567, в целом же за прошедший период 7,8 тысяч автомобилей. Обеспечение автомобилями лиц данной категории, стоящих в очереди, завершено.