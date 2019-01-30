В рамках программы "Друг безработного" около 16 тыс. человек получили работу

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "В рамках программы "İşsizin DOSTu" (Друг безработного - ред.) около 16 тыс. безработных граждан привлечены к оплачиваемым работам на основе трудового договора".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в министерстве труда и социальной защиты населения сказал директор Центра труда DOST агентства DOST Ниязи Рагимов.

Он отметил, что с начала этого года началось исполнение программы "İşsizin DOSTu", подготовленной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Центр труда DOST" в рамках проекта в городах и районах страны уже около 16 тыс. безработных граждан привлечены к оплачиваемым работам на основе трудового договора".

По его словам, министерство организует общественные работы для борьбы с безработицей в регионах.

Н.Рагимов отметил, что программа "İşsizin DOSTu" служит системному и прозрачному налаживанию и расширению работ по организации оплачиваемых общественных работ.

По его словам, с каждым привлеченным к общественным работам в рамках программы заключается трудовой договор: "Средства, предусмотренные для исполнения программы "İşsizin DOSTu", создают условия для привлечения к оплачиваемым общественным работам около 30 тыс. лиц, ищущих работу или зарегистрированных, как безработные. В январе уже около 16 тыс. граждан привлечены к этим работам. Остальные будут привлечены к работе в феврале".