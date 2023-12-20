В рамках проекта "Наш двор" в Наримановском районе Баку благоустроен очередной двор

В рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жи

В рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщает Report, обновленный двор, расположенный по адресу город Баку, Наримановский район, улица Фаига Юсифова 40, 42, 44, улица Юсифа Везира Чеменземинли 106/44 и улица Алияра Алиева 65, 67, 69, охватывает многоэтажные жилые здания, в которых проживают 1 600 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.