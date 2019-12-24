В рамках проекта "Наш двор" в Бинагадинском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор

24 декабря состоялась церемония открытия очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта "Наш двор", направленного на благоустройство неремонтированных дворов.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии двора, а также в массовой акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

В ходе мероприятия, состоявшегося в преддверии Нового года, для маленьких жителей отремонтированного двора было организовано специальное праздничное мероприятие. Дети на праздничном мероприятии встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, героями различных сказок и известными персонажами, вели хоровод вокруг красочной новогодней елки. По окончании веселья все дети получили новогодние подарки. Праздничное торжество с музыкально-развлекательными программами создало у детей приятное незабываемое ощущение. Дети чувствовали себя в настоящей праздничной атмосфере.

Обновленный двор охватывает многоэтажные здания по адресу: 6-й микрорайон, улица Светланы Мамедовой, 201, 203 и 203B и Исрафила Хашимова, 4А Бинагадинского района. В домах проживают около 2 200 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, и эффективной организации досуга для молодежи, в том числе создании привычки регулярно заниматься спортом, на территории построены площадка с искусственным покрытием для мини-футбола, шахматная площадка, детские игровые площадки, установлены спортивные сооружения, а также велосипедная дорожка протяженностью 400 квадратных метров. Помимо этого, на территории установлены 4 беседки, многочисленные скамейки и мусорные баки, отремонтирован и полностью оборудован дом для проведения торжественных и поминальных церемоний.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий, а также в блоках установлены новые железные двери и пластиковые окна. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 70 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2 500 квадратных метров. С целью обеспечения удобства населения установлены камеры видеонаблюдения и пожарные гидранты.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.