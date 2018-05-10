В рамках проекта "Наш двор" при участии Лейлы Алиевой благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Очередной двор, благоустроенный в рамках проекта "Наш двор" Общественного объединения IDEA, реализуемого при поддержке исполнительной власти районов Баку, передан в распоряжение жителей. Очередной обновленный двор расположен на пересечении улиц Мамеда Халила Шарифли и Ширина Мирзоева в Низаминском районе, охватывает 7 многоэтажных зданий, где проживает около 10 тысяч человек.

Как сообщает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, а также в акции по массовой посадке деревьев, проходившей в ходе мероприятия.

Основная цель проекта "Наш двор" - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Во дворе площадью 6 тысяч квадратных метров, благоустроенном при поддержке Исполнительной власти Низаминского района в рамках проекта "Наш двор", с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп, установлены развлекательные сооружения, создана площадка со спортивными тренажерами. Основная цель создания подобных площадок – обеспечение здорового образа жизни молодежи, эффективная организация досуга, в том числе стимулирование у нее интереса к занятиям спортом. Во дворе создана также специальная площадка для выгула животных.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Наряду с восстановлением зеленых насаждений, имеющихся на территории двора, дополнительно высажено около 150 деревьев и кустарников, а также около 1 500 цветов.

Отметим, что старт проекту "Наш двор" был дан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Двор, сданный в пользование жителей в Низаминском районе, является четвертым двором, благоустроенным в рамках проекта.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.