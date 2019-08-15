В рамках проекта "Наш двор" благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор

Успешно продолжается реализация проекта "Наш двор" по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщили Report в ИВ города Баку, в рамках проекта очередной благоустроенный двор передан жителям.

Обновленный двор, расположенный на территории Бинагадинского района по улице Нахчывани, 24, 24a, 26, 26a, охватывает четыре девятиэтажных и одно десятиэтажное здания, в которых проживает 2 300 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе также предусмотрены условия для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории построены площадка для мини-футбола, шахматная площадка, детская игровая площадка, установлены спортивные сооружения. Помимо этого, на территории установлены восемь беседок, многочисленные скамейки и мусорные баки.

Главная цель в создании таких площадок заключается в обеспечении здорового образа жизни молодежи, укреплении их здоровья, эффективной организации досуга, в том числе создании привычки регулярно заниматься спортом.

С учетом пожеланий жителей установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 100 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2 500 квадратных метров.

Двор, сданный в пользование жителей в Бинагадинском районе, является двадцать девятым благоустроенным двором в рамках проекта «Наш двор».

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.