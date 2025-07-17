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В рамках проекта "Инспекция DOST" состоялась встреча с субъектами малого и среднего бизнеса

В рамках проекта "Инспекция DOST" состоялась встреча с субъектами малого и среднего бизнеса 18:22
Социальная защита
17 июля 2025 г. 18:39
В рамках проекта Инспекция DOST состоялась встреча с субъектами малого и среднего бизнеса

В Баку состоялась встреча с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) для разъяснения норм трудового законодательства, вопросов охраны труда и управления человеческими ресурсами.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в "Баку KOB evi" в рамках проекта "Инспекция DOST", реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения, Государственной службой трудовой инспекции, Национальной обсерваторией по вопросам рынка труда и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

На встрече выступили председатель Национальной обсерватории Эльнур Сафарли, заместитель начальника Госслужбы трудовой инспекции Азер Рагимов и первый замглавы правления KOBİA Самир Гумбатов.

Участникам рассказали о целях проекта, предоставлении методической и технической поддержки предприятиям при переходе на электронные трудовые договоры, а также об оценке состояния управления человеческими ресурсами.

Отмечено, что проект способствует предупреждению нарушений трудового законодательства, формированию у работодателей практики "самооценки" и укреплению сотрудничества между государством и бизнесом.

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Версия на азербайджанском языке Фото“DOST Müfəttiş” layihəsi çərçivəsində KOB subyektləri ilə görüş keçirilib

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