В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр

В рамках развития услуг ASAN на основе подхода Design Thinking в Азербайджане планируется создание полностью автоматизированного безоператорного пилотного сервисного центра (self-service).

В рамках развития услуг ASAN на основе подхода Design Thinking в Азербайджане планируется создание полностью автоматизированного безоператорного пилотного сервисного центра (self-service).

Как сообщает Report, об этом говорится в стратегическом плане Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте на 2022-2024 годы.

Было отмечено, что это считается переходом к концепции ASAN 3.0.

Будет сформирована модель перехода на программные решения с открытым исходным кодом (open source). Также предусмотрена разработка модели выездной доставки гражданам готовых документов, связанных с услугами ASAN.