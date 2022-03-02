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В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр

В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр В рамках развития услуг ASAN на основе подхода Design Thinking в Азербайджане планируется создание полностью автоматизированного безоператорного пилотного сервисного центра (self-service).
Социальная защита
2 марта 2022 г. 13:00
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр

В рамках развития услуг ASAN на основе подхода Design Thinking в Азербайджане планируется создание полностью автоматизированного безоператорного пилотного сервисного центра (self-service).

Как сообщает Report, об этом говорится в стратегическом плане Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте на 2022-2024 годы.

Было отмечено, что это считается переходом к концепции ASAN 3.0.

Будет сформирована модель перехода на программные решения с открытым исходным кодом (open source). Также предусмотрена разработка модели выездной доставки гражданам готовых документов, связанных с услугами ASAN.

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Версия на азербайджанском языке ASAN 3.0 konsepti gerçəkləşdiriləcək, operatorsuz xidmət mərkəzi yaradılacaq

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