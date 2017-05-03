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    В прошлом году за преступления на почве семейно-бытовых конфликтов к ответственности привлечены 739 человек

    Представитель МВД: Число подобных преступлений сократилось

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Количество преступлений, произошедших на почве семейно-бытового конфликта, в прошлом году сократилось по сравнению с 2015 годом. В 2016 году за преступления, совершенные в отношении женщин, 739 человек были привлечены к ответственности.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный инспектор по особым поручениям Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел Акпер Акперов на проходящем в Баку семинаре "Гендерные проблемы и медиа".

    А.Акперов заявил, что одной из главных задач органов внутренних дел является обеспечение прав женщин, раскрытие преступлений, совершенных в их отношении, предотвращение случаев насилия.

    По его словам, в стране берутся на учет неблагополучные семьи и с участием соответствующих структур проводятся предупредительные меры. А.Акперов отметил, что по каждому случаю семейно-бытового насилия проводятся служебные проверки.

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