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В прошлом году в несчастных случаях на производстве погибли 63 человека

В прошлом году в несчастных случаях на производстве погибли 63 человек

Проанализированы связанные с производством 247 несчастных случаев, произошедших в прошлом году. В результате 19 групповых несчастных случаев из них погибли 63 человека, 239 человек получили различные телесные повреждения. 

Как передает Report, об этом говорится в отчете Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана за 2019 год.

Отмечается, что по итогам проведения расследования несчастных случаев на производстве 302 потерпевшим выдан акт формы "ПТ" (производственная травма).

Было выявлено 59 правонарушений, связанных с несоблюдением работодателями правил охраны труда, незаключением со страховщиком договора об обязательном страховании согласно закону "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональной болезни" и неинформированием Государственной службы трудовой инспекции о несчастном случае на производстве в день инцидента, в связи с чем должностными лицами ГСИТ и судебными органами в отношении должностных и юридических лиц были приняты административные решения, применен штраф в размере 133 600 манатов.

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