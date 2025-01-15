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В Госслужбу трудовой инспекции в 2024 году поступило более 23 тыс. заявлений

В Госслужбу трудовой инспекции в 2024 году поступило более 23 тыс. заявлений В 2024 году в Государственную службу трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения поступило 23 222 заявления.
Социальная защита
15 января 2025 г. 15:36
В Госслужбу трудовой инспекции в 2024 году поступило более 23 тыс. заявлений

В 2024 году в Государственную службу трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения поступило 23 222 заявления.

Как сообщили Report в ведомстве, обращения в основном были связаны со сферами общественного питания, оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, строительства, транспорта и др.

Все заявления были рассмотрены, на них были даны ответы. Кроме того, инспекция обработала 19 496 запросов и писем.

Руководители и сотрудники Госслужбы провели прием 11 335 граждан.

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