В Госслужбу трудовой инспекции в 2024 году поступило более 23 тыс. заявлений

В 2024 году в Государственную службу трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения поступило 23 222 заявления.

В 2024 году в Государственную службу трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения поступило 23 222 заявления.

Как сообщили Report в ведомстве, обращения в основном были связаны со сферами общественного питания, оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, строительства, транспорта и др.

Все заявления были рассмотрены, на них были даны ответы. Кроме того, инспекция обработала 19 496 запросов и писем.

Руководители и сотрудники Госслужбы провели прием 11 335 граждан.