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В прошлом году в Госкомитет обратились 20 мужчин, подвергшихся домашнему насилию

В прошлом году в Госкомитет обратились 20 мужчин, подвергшихся домашнему насилию В 2022 году 475 женщин и 20 мужчин обратились в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с тем, что подверглись домашнему насилию
Социальная защита
22 февраля 2023 г. 12:31
В прошлом году в Госкомитет обратились 20 мужчин, подвергшихся домашнему насилию

В 2022 году 475 женщин и 20 мужчин обратились в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с домашним насилием.

Как сообщает Report, об этом заведующая отделом правовой защиты Госкомитета Талия Ибрагимова заявила на конференции "Охранные ордера по делам о насилии в отношении женщин и домашнем насилии: международные стандарты и национальный опыт Азербайджана".

По ее словам, в прошлом году в Госкомитет поступила 81 жалоба, связанная с детьми: "С жалобой о домашнем насилии обратились 6 пожилых людей и 2 представителя сексуальных меньшинств. 409 из поступивших обращений были связаны с психологическим насилием, 304 - физическим, и 5 - с сексуальным насилием".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il məişət zorakılığına məruz qalan 20 kişi Dövlət Komitəsinə müraciət edib

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