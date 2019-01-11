В прошлом году в ГМС поступило 194 жалобы

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "194 из поступивших в прошлом в Государственную миграционную службу обращений были жалобами".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам 2018 года пресс-конференции заявил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, 9 из обращений были предложениями граждан, 14 151 - заявлениями.

В.Гусейнов сообщил, что 48% обращений были удовлетворены, 13,8% - не обеспечены, а 8,3% - исполняются.