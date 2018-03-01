В прошлом году в Баку было открыто около 69 тысяч новых рабочих мест

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Баку увеличилось число наемных работников.

Как сообщили Report в Бакинском городском управлении по статистике, число работников по найму в январе-декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 3881 человек, составив 698 900 человек.

В январе-декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень среднемесячной номинальной заработной платы работников увеличившись на 6,1 % составил 785,8 манатов.

В IV квартале 2017 года в Баку было открыто 14 713 новых рабочих мест, в том числе 14 498 постоянных. Число открытых рабочих мест в IV квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 21,5%.

Всего в течение прошлого года было открыто 68 714 новых рабочих мест, в том числе 67 222 постоянных.