​В прошлом году в Азербайджане распалось около 7000 бездетных семей

В прошлом году из 14 857 распавшихся браков в Азербайджане 6559 пришлись на бездетных семей.

Как сообщает Report, количество распавшихся семей с детьми составило 8298.

Кроме того, распалось 4404 семьи с двумя и более детьми.

Что касается продолжительности браков среди разведенных в прошлом году семей, 5296 браков длились до 5 лет, 4188 – 5-9 лет, 3441 – 10-19 лет, 1932 – 20 и больше лет.

Среди женщин и мужчин по возрастной группе разводы больше приходились на возраст 25-29 и 30-34 года.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 62484 брака. Из них в 338 случаях невесты, в 7 случаях женихи были младше 18 лет. 13795 невест и 156 женихов вступили в брак в возрасте 18-19 лет, 210 невест и 182 жениха в возрасте старше 60 лет.