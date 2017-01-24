В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 60 тыс. браков

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было зарегистрировано 51,6 тыс. случаев смерти, на каждые 1000 человек населения этот показатель составил 5,8.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Регистрационными отделами за 11 месяцев 2016 года было зарегистрировано 60,8 тыс. браков и 12,0 тыс. разводов. На каждые 1 000 человек приходится 6,9 браков и 1,4 разводов.

В январе-ноябре прошлого года соответствующими структурами Государственной миграционной службы и министерства внутренних дел произведена регистрация 3 104 человек для постоянного местожительства в Азербайджане и 1 709 человек, выехавших из страны. Положительное миграционное сальдо составило 1 359 человек.