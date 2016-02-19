В прошлом году в Азербайджане родились 84 тройняшек и 8 четверняшек

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По сравнению с предыдущими годами, в последние годы уровень рождаемости в Азербайджане значительно вырос. В прошлом году статистика рождаемости в стране превысила статистику умерших на 111,5 тыс. человек.

Отмечается, что в 2015 году городскими (районными) отделами министерства юстиции зарегистрировано 166,2 тыс. новорожденных (17,4 на каждые 1 000 человек).

53,2% новорожденных - мальчики, 46,8% - девочки. В прошлом году родились 3054 близнецов, 84 тройняшек и 8 четверняшек.

В настоящее время на каждую обладающую способностью к деторождению женщину в стране в среднем приходится 2,1 ребенка и этим обеспечивается воспроизводство населения.