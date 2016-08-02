​В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 23 260 фактов, связанных с определением отцовства

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане на госрегистрацию взято 23 260 фактов, связанных с определением отцовства.

Об этом, отвечая на запрос Report, заявили в Службе реестра актов гражданского состояния министерства юстиции.

Согласно информации, конкретных данных о количестве поступивших как в прошлом году, так и за последние 5 лет обращений, не предоставлено.

Было отмечено, что из-за неведения учета обращений районными (городскими) регистрационными отделами установить точное количество не удалось.