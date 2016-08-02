 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 23 260 фактов, связанных с определением отцовства

    Количество связанных с данным вопросом обращений не обнародовано

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане на госрегистрацию взято 23 260 фактов, связанных с определением отцовства.

    Об этом, отвечая на запрос Report, заявили в Службе реестра актов гражданского состояния министерства юстиции.

    Согласно информации, конкретных данных о количестве поступивших как в прошлом году, так и за последние 5 лет обращений, не предоставлено.

    Было отмечено, что из-за неведения учета обращений районными (городскими) регистрационными отделами установить точное количество не удалось.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi