О нас

В прошлом году в Азербайджане аннулирована необоснованно присвоенная 491 человеку инвалидность

В прошлом году в Азербайджане аннулирована необоснованно присвоенная 491 человеку инвалидность В прошлом году в результате проведенных министерством труда и социальной защиты населения разбирательств была аннулирована инвалидность, необоснованно присвоенная 491 человеку.
Социальная защита
17 марта 2023 г. 11:00
В прошлом году в Азербайджане аннулирована необоснованно присвоенная 491 человеку инвалидность

В прошлом году в результате проведенных министерством труда и социальной защиты населения разбирательств была аннулирована инвалидность, необоснованно присвоенная 491 человеку.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

В отчете отмечается, что приостановлена ежемесячная выплата этим лицам пенсий и пособий.

Мониторинги по выявлению аналогичных фактов продолжаются. Материалы, собранные по указанным фактам, были переданы в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки. На основе собранных материалов в отношении должностных лиц заведены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными обязанностями, служебном подлоге, завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием и пр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 491 nəfərin əlillik təyinatı ləğv edilib

Самое важное

В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi