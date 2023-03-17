В прошлом году в Азербайджане аннулирована необоснованно присвоенная 491 человеку инвалидность

В прошлом году в результате проведенных министерством труда и социальной защиты населения разбирательств была аннулирована инвалидность, необоснованно присвоенная 491 человеку.

В прошлом году в результате проведенных министерством труда и социальной защиты населения разбирательств была аннулирована инвалидность, необоснованно присвоенная 491 человеку.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

В отчете отмечается, что приостановлена ежемесячная выплата этим лицам пенсий и пособий.

Мониторинги по выявлению аналогичных фактов продолжаются. Материалы, собранные по указанным фактам, были переданы в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки. На основе собранных материалов в отношении должностных лиц заведены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными обязанностями, служебном подлоге, завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием и пр.