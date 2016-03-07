В Азербайджане в прошлом году из централизованного списка усыновлено 10 детей в возрасте 3-16 лет

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ За последние 3 года в показателях качества выпускных экзаменов наблюдается положительная динамика. Так, по сравнению с 2012 годом, когда положительные оценки по всем экзаменационным предметам получили 50% выпускников 9-х классов, в 2014-м году этот показатель вырос до 62%, а в 2015 году составил 64%.

Как сообщает Report, информация об этом отражена в докладе о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2015-й год.

В докладе отмечается, что в 2012-м году процент успеваемости в 11-х классах составил 68%, а в 2015-м году вырос до 74,11%. Таким образом, по сравнению с 2012 годом, процент успеваемости в 9-х классах вырос на 11,77%, а в 11-х классах - на 5,21%.

В докладе также говорится, что предотвращено попадание в государственные детские учреждения детей из группы риска, усыновлено 10 детей в возрасте 3-16 лет, находившихся в централизованном списке по усыновлению.

Отметим, что доклад правительства будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 марта.