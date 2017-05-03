Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В прошлом году семи подвергшимся насилию лицам выдан охранный ордер".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в Баку семинаре на тему "Гендерные проблемы и медиа" заявил заведующий отделом информации и аналитических расследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

По его словам, в отличие от предыдущих лет, в статистике лиц, кому были выданы долгосрочные охранные ордера, есть рост.

Э.Сафаров заявил, что три из выданных в прошлом году охранных ордеров были краткосрочными, а четыре – долгосрочными.

Отметим, что к выдаче ордеров подвергшимся насилию лицам приступили с 2013 года.