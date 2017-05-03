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    В прошлом году семи подвергшимся насилию лицам выдан охранный ордер

    Три из выданных в прошлом году охранных ордеров были краткосрочными, а четыре – долгосрочными

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В прошлом году семи подвергшимся насилию лицам выдан охранный ордер". 

    Как сообщает Report, об этом на прошедшем в Баку семинаре на тему "Гендерные проблемы и медиа" заявил заведующий отделом информации и аналитических расследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

    По его словам, в отличие от предыдущих лет, в статистике лиц, кому были выданы долгосрочные охранные ордера, есть рост.

    Э.Сафаров заявил, что три из выданных в прошлом году охранных ордеров были краткосрочными, а четыре – долгосрочными.

    Отметим, что к выдаче ордеров подвергшимся насилию лицам приступили с 2013 года. 

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