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В прошлом году работодатели нарушили законодательство в 1508 случаях

В прошлом году работодатели нарушили законодательство в 1508 случаях В ходе изучения материалов, поступивших из различных органов, и обращений граждан, было выявлено 1508 случаев нарушения работодателями требований трудового законодательства в прошлом году.
Социальная защита
11 мая 2022 г. 11:45
В прошлом году работодатели нарушили законодательство в 1508 случаях

В ходе изучения материалов, поступивших из различных органов, и обращений граждан, было выявлено 1508 случаев нарушения работодателями требований трудового законодательства в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства труда и социальной защиты населения за 2021 год.

Отмечается, что за совершение административных правонарушений должностные лица Государственной службы трудовой инспекции и судебные органы приняли решения в отношении должностных и юридических лиц, в результате которых наложен административный штраф в размере 2,8 млн манатов. Обеспечена выплата в госбюджет 1 млн манатов из примененных штрафов.

В результате мер, принятых Государственной службой трудовой инспекции, обеспечена выплата гражданам задержанных средств в размере 1,3 млн манатов, из которых 98,5% - зарплата, 0,9% - выплата за ущерб, 0,6% - социальное пособие и компенсация.

В отчетный период 34 человека, трудовые договоры которых были разорваны с нарушением требований законодательства, восстановлены на прежних местах работы, обеспечено устранение правонарушений, допущенных в отношении этих сотрудников.

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