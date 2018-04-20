В прошлом году Омбудсмен отказалась от рассмотрения более половины жалоб

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По ряду причин в 2017 году Уполномоченная по правам человека Азербайджанской республики отказалась от рассмотрения 55,6% поступивших жалоб.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

Причины были связаны с тем, что некоторые жалобы не входили в компетенцию Обмудсмена, прошло более года с нарушения прав подателя жалобы, обращения были анонимными, в повторно представленных жалобах не было новых фактов, информации, доказательств и пр.

44,4% обращений приняты на производство для рассмотрения. 62,5 % принятых в производство обращений обеспечены.