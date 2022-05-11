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В прошлом году 47 тыс. семей получали адресную соцпомощь

В прошлом году 47 тыс. семей получали адресную соцпомощь Обнародовано число семей, получавших в прошлом году адресную государственную социальную помощь (АГСП).
Социальная защита
11 мая 2022 г. 13:47
В прошлом году 47 тыс. семей получали адресную соцпомощь

Обнародовано число семей, получавших в прошлом году адресную государственную социальную помощь (АГСП).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана за 2021 год, в прошлом году 47 тыс. семей или 202 тыс. человек получали адресную государственную социальную помощь.

Среднемесячная сумма соцпомощи на семью составила 280 манатов, что на 17% больше, чем в 2020 году. В соответствии с постановлением Кабинета министров №432 от 30 октября 2020 года «Об упрощении процедуры предоставления адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в связи с объявленным на территории Азербайджанской Республики военным положением», в период военного положения в городах Гянджа и Нафталан, Физулинском, Агджебединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Гёранбойском, Гёйгёльском, Дашкесанском и Гедабекском районах 2271 семье адресная помощь была назначена в автоматизированном порядке без проведения осмотра материально-бытовых условий.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 47 min ailəyə ünvanlı dövlət sosial yardım verilib

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