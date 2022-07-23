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В поствоенный период 94 тыс. человек получили 104 тыс. социальных выплат

В поствоенный период 94 тыс. человек получили 104 тыс. социальных выплат В поствоенный период 94 тыс. человек было назначено 104 тыс. социальных выплат.
Социальная защита
23 июля 2022 г. 13:56
В поствоенный период 94 тыс. человек получили 104 тыс. социальных выплат

В поствоенный период 94 тыс. человек было назначено 104 тыс. социальных выплат.

Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев.

По словам министра, большинство из этих платежей были сделаны в проактивном порядке: "Семьи шехидов и инвалиды войны получили эти выплаты в электронном виде, никуда не обращаясь и не собирая документы. Только в случаях, требующих специального обследования, например, в связи с назначением инвалидности, граждане были приглашены в соответствующие органы".

С. Бабаев отметил, что параллельно в январе прошлого года были увеличены пенсии, а в январе этого года на 60% - пособия семьям шехидов и инвалидам войны.

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Версия на азербайджанском языке Postmüharibə dövründə 94 min şəxsə 104 min sosial ödəniş təyinatı aparılıb

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