В поствоенный период 121 тыс. членам семей шехидов и участникам войны оказана соцпомощь

В поствоенный период социальная помощь оказана 121 тыс. членам семей шехидов и участникам войны. Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. В рамках мер по оказанию социальной поддержки 102 тыс. членам семей шехидов и ветерана

В поствоенный период социальная помощь оказана 121 тыс. членам семей шехидов и участникам войны.



Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.



В рамках мер по оказанию социальной поддержки 102 тыс. членам семей шехидов и ветеранам войны назначены 114 тыс. различных месячных социальных выплат, а 2.8 тыс. - выплачена страховка.



16,7 тыс. гражданам, получившим инвалидность во время прохождения службы до 2 августа 1997 года, выплачена единовременная выплата.



С начала 2021 года пенсии, предназначенные членам семей шехидов, инвалидам войны, Национальным героям, а с начала 2022 года социальные пособия в среднем увеличились на 60 процентов.



Программа обеспечения жильем семей шехидов, инвалидов войны расширена в пять раз, выделено 4 тыс.100 квартир или частных домов, инвалидам войны также выделено свыше 300 автомобилей.



1750 инвалидов обеспечены 29 054 техническими средствами реабилитации, из которых 376 человек – 391 высокотехнологичными современными протезами.



16,2 тыс. членов семей шехидов и участников войны были трудоустроены, в том числе 9,3 тыс. привлечены к программе самозанятости.