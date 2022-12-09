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В поствоенный период 121 тыс. членам семей шехидов и участникам войны оказана соцпомощь

В поствоенный период 121 тыс. членам семей шехидов и участникам войны оказана соцпомощь В поствоенный период социальная помощь оказана 121 тыс. членам семей шехидов и участникам войны. Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. В рамках мер по оказанию социальной поддержки 102 тыс. членам семей шехидов и ветерана
Социальная защита
9 декабря 2022 г. 16:36
В поствоенный период 121 тыс. членам семей шехидов и участникам войны оказана соцпомощь

В поствоенный период социальная помощь оказана 121 тыс. членам семей шехидов и участникам войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В рамках мер по оказанию социальной поддержки 102 тыс. членам семей шехидов и ветеранам войны назначены 114 тыс. различных месячных социальных выплат, а 2.8 тыс. - выплачена страховка.

16,7 тыс. гражданам, получившим инвалидность во время прохождения службы до 2 августа 1997 года, выплачена единовременная выплата.

С начала 2021 года пенсии, предназначенные членам семей шехидов, инвалидам войны, Национальным героям, а с начала 2022 года социальные пособия в среднем увеличились на 60 процентов.

Программа обеспечения жильем семей шехидов, инвалидов войны расширена в пять раз, выделено 4 тыс.100 квартир или частных домов, инвалидам войны также выделено свыше 300 автомобилей.

1750 инвалидов обеспечены 29 054 техническими средствами реабилитации, из которых 376 человек – 391 высокотехнологичными современными протезами.

16,2 тыс. членов семей шехидов и участников войны были трудоустроены, в том числе 9,3 тыс. привлечены к программе самозанятости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPostmüharibə dövründə 121 min şəhid ailəsi və müharibə iştirakçısına sosial dəstək xidməti göstərilib

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