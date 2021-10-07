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В постконфликтный период 5 320 лиц охвачены программой самозанятости

В постконфликтный период 5 320 лиц охвачены программой самозанятости Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в постконфликтный период привлекло к программе самозанятости 5 320 человек - членов семей шехидов, ветеранов войны и граждан, пострадавших от армянского
Социальная защита
7 октября 2021 г. 16:24
В постконфликтный период 5 320 лиц охвачены программой самозанятости

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в постконфликтный период привлекло к программе самозанятости 5 320 человек - членов семей шехидов, ветеранов войны и граждан, пострадавших от армянского террора.

Как сообщает Report, в рамках программы эти лица привлечены к программе самозанятости, ведутся работы по обеспечению их активами для хозяйств и предприятий по выбранным ими видам экономической деятельности.

Более 2 000 лиц трудоустроены в рамках программ активной занятости.

К "Марафону занятости", запущенному с целью обеспечения работой членов семей шехидов и раненых во время Отечественной войны ветеранов, уже подключились 534 работодателя, ими представлено 2 833 вакансии. По этим вакансиям трудоустроены 832 члена семей шехидов.

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Версия на английском языке Over 5,000 people join Labor Ministry’s self-employment project
Версия на азербайджанском языке Postmüharibə dövründə 5 320 şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

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