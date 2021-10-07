В постконфликтный период 5 320 лиц охвачены программой самозанятости

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в постконфликтный период привлекло к программе самозанятости 5 320 человек - членов семей шехидов, ветеранов войны и граждан, пострадавших от армянского

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в постконфликтный период привлекло к программе самозанятости 5 320 человек - членов семей шехидов, ветеранов войны и граждан, пострадавших от армянского террора.

Как сообщает Report, в рамках программы эти лица привлечены к программе самозанятости, ведутся работы по обеспечению их активами для хозяйств и предприятий по выбранным ими видам экономической деятельности.

Более 2 000 лиц трудоустроены в рамках программ активной занятости.

К "Марафону занятости", запущенному с целью обеспечения работой членов семей шехидов и раненых во время Отечественной войны ветеранов, уже подключились 534 работодателя, ими представлено 2 833 вакансии. По этим вакансиям трудоустроены 832 члена семей шехидов.