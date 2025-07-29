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В послевоенный период семьям погибших и инвалидам войны предоставлено около 7 тыс. квартир и частных домов

В послевоенный период семьям погибших и инвалидам войны предоставлено около 7 тыс. квартир и частных домов 12:02 В послевоенный период программа обеспечения жильем семей погибших и лиц с инвалидностью, связанной с войной, расширилась в 5 раз, им предоставлено 6,8 тыс. квартир и частных домов.
Социальная защита
29 июля 2025 г. 12:20
В послевоенный период семьям погибших и инвалидам войны предоставлено около 7 тыс. квартир и частных домов

В послевоенный период программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, увеличилась в 5 раз - предоставлено 6,8 тыс. квартир и домов

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, за это время 106 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны получают 119 тыс. ежемесячных социальных выплат, а 25 тыс. человек получили единовременные выплаты.

Лицам с инвалидностью, связанной с войной, предоставлено 567 автомобилей.

Также 2,3 тыс. лиц с инвалидностью, связанной с войной, обеспечены 76 тыс. единицами средств реабилитации, в том числе 493 человека - 611 современными высокотехнологичными протезами.

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Версия на азербайджанском языке Postmüharibə dövründə şəhid ailələri və əlilliyi olan şəxslərə 6,8 min ev verilib

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