В послевоенный период семьям погибших и инвалидам войны предоставлено около 7 тыс. квартир и частных домов

В послевоенный период программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, увеличилась в 5 раз - предоставлено 6,8 тыс. квартир и домов
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, за это время 106 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны получают 119 тыс. ежемесячных социальных выплат, а 25 тыс. человек получили единовременные выплаты.
Лицам с инвалидностью, связанной с войной, предоставлено 567 автомобилей.
Также 2,3 тыс. лиц с инвалидностью, связанной с войной, обеспечены 76 тыс. единицами средств реабилитации, в том числе 493 человека - 611 современными высокотехнологичными протезами.