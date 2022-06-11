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В послевоенный период членам семей шехидов и ветеранам войны назначено 104 тыс. соцвыплат

В послевоенный период членам семей шехидов и ветеранам войны назначено 104 тыс. соцвыплат В послевоенный период 93 тыс. человек - членам семей шехидов и ветеранам войны - были назначены 104 тыс. соцвыплат
Социальная защита
11 июня 2022 г. 11:50
В послевоенный период членам семей шехидов и ветеранам войны назначено 104 тыс. соцвыплат

В послевоенный период 93 тыс. человек - членам семей шехидов и ветеранам войны - было назначено 104 тыс. соцвыплат.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов на пресс-конференции, посвященной работе, проводимой в сфере обеспечения социальными выплатами членов семей шехидов и участников войны в послевоенный период.

Он сказал, что 7 979 членам семей шехидов было назначено 15 943, 2 935 инвалидам войны - 5 870, 81 856 ветеранам войны - 81 856 выплат.

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Версия на азербайджанском языке Postmüharibə dövründə şəhid ailələri və qazilərdən ibarət 93 min şəxsə 104 min sosial ödəniş təyin olunub

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