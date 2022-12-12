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В подсистему ”Зафар" включена информация о более чем 230 тысячах человек

В подсистему ”Зафар" включена информация о более чем 230 тысячах человек В подсистему ”Зафар" включена информация о более чем 230 тысячах человек.
Социальная защита
12 декабря 2022 г. 12:24
В подсистему ”Зафар включена информация о более чем 230 тысячах человек

В подсистему ”Зафар" включена информация о более чем 230 тысячах человек.

Как сообщает Report, об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.

Соответствующие органы вносят в подсистему ”Зафар" сведения о шехиде и его семье, лицах, получивших статус ветеранов войны, имеющих инвалидность в связи с войной. В эту подсистему уже включены данные о более чем 230 тысячах человек.

Подсистема ”Зафар" предоставила государственным органам и частным структурам возможность гибкого обмена информацией для принятия более оперативных, системных, целесообразных мер по обеспечению социальной поддержки семей шехидов и участников войны.

Министерством труда и социальной защиты населения в соответствии с данными, внесенными в подсистему, в проактивном порядке через электронную систему были произведены назначения пенсий.

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Версия на азербайджанском языке “Zəfər” altsisteminə 230 mindən çox şəxsə dair məlumat daxil edilib

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