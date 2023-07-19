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В первом полугодии в Минтруда и его структурах принято около 1 млн граждан

В первом полугодии в Минтруда и его структурах принято около 1 млн граждан За первые шесть месяцев этого года в Министерстве труда и социальной защиты населения и его структурах было принято 949 тыс. граждан.
Социальная защита
19 июля 2023 г. 10:45
В первом полугодии в Минтруда и его структурах принято около 1 млн граждан

За первые шесть месяцев этого года в Министерстве труда и социальной защиты населения и его структурах было принято 949 тыс. граждан.

Как сообщили Report в министерстве, 61 тыс. граждан были приняты руководителями аппарата, структур, местных подразделений министерства, 888 тыс. - в приемных аппарата, структур, местных подразделений ведомства, а также центрах DOST.

Кроме того, в январе-июне были обработаны 1 млн 145 тыс. 300 обращений граждан (222 тыс. обращений поступили в письменной и электронной форме, 57,3 тыс. - через соцсети, 866 тыс. – посредством кол-центра).

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Версия на азербайджанском языке Yarım ildə ƏƏSMN və qurumlarında 1 milyona yaxın vətəndaş qəbul edilib

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