В первом полугодии в Минтруда и его структурах принято около 1 млн граждан

За первые шесть месяцев этого года в Министерстве труда и социальной защиты населения и его структурах было принято 949 тыс. граждан.

За первые шесть месяцев этого года в Министерстве труда и социальной защиты населения и его структурах было принято 949 тыс. граждан.

Как сообщили Report в министерстве, 61 тыс. граждан были приняты руководителями аппарата, структур, местных подразделений министерства, 888 тыс. - в приемных аппарата, структур, местных подразделений ведомства, а также центрах DOST.

Кроме того, в январе-июне были обработаны 1 млн 145 тыс. 300 обращений граждан (222 тыс. обращений поступили в письменной и электронной форме, 57,3 тыс. - через соцсети, 866 тыс. – посредством кол-центра).