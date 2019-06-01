В парке Центра Гейдара Алиева прошел Детский фестиваль

1 июня в парке Центра Гейдара Алиева состоялся очередной Детский фестиваль. Как сообщает "Report" мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, было организовано Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства образования.

В рамках фестиваля в парке Центра были созданы различные зоны по интересам детей, расширяющие их мировоззрение, представлены развлекательные и просветительские программы для различных возрастных групп.

В фестивале приняли участие воспитанники действующих в Баку и регионах детских домов и школ-интернатов.

Во время фестиваля дети развлекались на установленных в парке Центра Гейдара Алиева различных аттракционах, ледовой площадке, испытали себя в шахматах, а также ряде спортивных соревнований.

В зонах face art детям раскрасили лица, они прекрасно провели время на танцевальной, DJ, караоке-площадках, посмотрели цирковые номера, поиграли в различные игры с аниматорами. Любители уличного искусства рисовали на асфальте, а автомобилисты управляли машинами на ралли-площадке.

В парке Центра можно было совершить сафари-тур, пообщаться с животными в зонах «мини-зоо» и «мини-ферма», познакомиться с чудесами подводного мира, посмотреть выставку служебных собак. Дети также получили возможность принять участие в викторине Центра заботы о бездомных животных «Топлан». Действовали специальные площадки и для интересующихся археологией и астрономией.

Развлекательные и просветительские зоны были созданы при поддержке центра детского развития Studyland, детского центра Creative TK Kids, центра науки Sevimli bala, социально-экологического центра EkoSfera, развлекательного центра Megafun, торгового дома «Большой праздник», Tusi Bohm Planitarium. Бакинский книжный центр и издательство детской литературы «3 алма» организовали читательские зоны. На мероприятии в парке Центра Гейдара Алиева были представлены музыкальные программы. Дети также посмотрели различные спектакли в исполнении актеров Театра юного зрителя.

В парке Центра также действовала Деревня İnnoFest. Эта зона была организована в рамках впервые проведенного в Азербайджане по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий «Инновационного фестиваля» (İnnoFest).

В Деревне İnnoFest демонстрировались инновационная продукция и услуги, успешные разработки стартаперов, действовали «Робопарк», в котором проводилось обучение, позволяющее работать с дронами и роботами, интерактивный музей, зоны VR-игры, Baku Open Cyber Cup, TechFest Bakı, развлекательные площадки.

Воспитанникам детских домов и школ-интернатов были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Таким образом, 1 июня дети получили возможность реализовать в парке Центра Гейдара Алиева свои желания и мечты, провести досуг с друзьями, вместе отметить праздник.