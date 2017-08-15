В парке Центра Гейдара Алиева прошел день творчества для детей

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В парке Центра Гейдара Алиева проведено очередное мероприятие для детей.

Как сообщили Report в Центре, на творческом дне, организованном совместно с детским клубом "Севимли Бала", дети показали свои умения по двум темам.

На основании произведения художника Нармины Велиевой они создали на стенде большие цветные крылья ангела. В то же время нарисовали рисунки на тему "Город Баку" на холсте длиной 10 м.

Творческий день был направлен на повышение интереса детей к искусству, развитие их умения, увеличение солидарности между ними и эффективную организацию досуга.