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    В парке Центра Гейдара Алиева прошел день творчества для детей

    Дети нарисовали рисунки на тему Баку на бумаге длиной 10 м

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В парке Центра Гейдара Алиева проведено очередное мероприятие для детей.

    Как сообщили Report в Центре, на творческом дне, организованном совместно с детским клубом "Севимли Бала", дети показали свои умения по двум темам.

    На основании произведения художника Нармины Велиевой они создали на стенде большие цветные крылья ангела. В то же время нарисовали рисунки на тему "Город Баку" на холсте длиной 10 м.

    Творческий день был направлен на повышение интереса детей к искусству, развитие их умения, увеличение солидарности между ними и эффективную организацию досуга. 

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