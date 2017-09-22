В одном из социальных учреждений Азербайджана создано два новых штата

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в решение "О ежемесячных должностных окладах работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно постановлению, в предназначенном для выпускников, лишенных родительского попечения, социальном учреждении "Дом выпускников" Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения создано два новых штатных места.

Это штаты юриста и психолога. Каждый из них будет получать зарплату в размере 330 манатов.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2017 года.