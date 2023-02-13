О нас

В настоящее время минимальная пенсия превышает прожиточный минимум на 40,7 процента

В настоящее время минимальная пенсия превышает прожиточный минимум на 40,7 процента В настоящее время минимальная пенсия превышает прожиточный минимум на 40,7%.
Социальная защита
13 февраля 2023 г. 13:58
В настоящее время минимальная пенсия превышает прожиточный минимум на 40,7 процента

В настоящее время минимальная пенсия превышает прожиточный минимум на 40,7%.

Как сообщает Report, это стало возможным в результате социальных реформ, проведенных за последние 5 лет.

Таким образом, одной из важных составляющих каждого пакета проводимых в Азербайджане социальных реформ является усиление социальной защиты пенсионеров. В результате последовательных и масштабных социальных реформ в нашей стране за последние пять лет были достигнуты серьезные успехи в области пенсионного обеспечения, охватывающего 1,1 миллиона граждан.

Новым законом, утвержденным главой государства, в рамках нового пакета социальных реформ с 1 февраля размер минимальной пенсии был увеличен с 240 до 280 манатов. С 1 февраля размер минимальной пенсии в Азербайджане составил 280 манатов.

В настоящее время минимальный размер пенсии превышает установленный прожиточный минимум для пенсионеров на 2023 год (199 манатов) на 81 манат или 40,7%. В результате проведенных за последние 5 лет социальных реформ минимальная пенсия была увеличена в 2,5 раза со 110 до 280 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hazırda minimum pensiya yaşayış minimumunu 40,7 faiz üstələyir

Экслюзивные новости

В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi