В настоящее время минимальная пенсия превышает прожиточный минимум на 40,7 процента

В настоящее время минимальная пенсия превышает прожиточный минимум на 40,7%.

В настоящее время минимальная пенсия превышает прожиточный минимум на 40,7%.

Как сообщает Report, это стало возможным в результате социальных реформ, проведенных за последние 5 лет.

Таким образом, одной из важных составляющих каждого пакета проводимых в Азербайджане социальных реформ является усиление социальной защиты пенсионеров. В результате последовательных и масштабных социальных реформ в нашей стране за последние пять лет были достигнуты серьезные успехи в области пенсионного обеспечения, охватывающего 1,1 миллиона граждан.

Новым законом, утвержденным главой государства, в рамках нового пакета социальных реформ с 1 февраля размер минимальной пенсии был увеличен с 240 до 280 манатов. С 1 февраля размер минимальной пенсии в Азербайджане составил 280 манатов.

В настоящее время минимальный размер пенсии превышает установленный прожиточный минимум для пенсионеров на 2023 год (199 манатов) на 81 манат или 40,7%. В результате проведенных за последние 5 лет социальных реформ минимальная пенсия была увеличена в 2,5 раза со 110 до 280 манатов.