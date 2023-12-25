В Нахчыване завершены подготовки к фестивалю Snowfest

В Нахчыване завершены подготовки к первому зимнему фестивалю Snowfest.

В Нахчыване завершены подготовки к первому зимнему фестивалю Snowfest.

Как сообщает местное бюро Report, полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли вместе с официальными лицами ознакомился с проведенными работами на проспекте Гейдара Алиева, где будет организован фестиваль.

Фестиваль, который стартует сегодня, продлится до 7 января 2024 года.

В новогоднем городке установлена ​​самая большая елка города. Также установлено около 30 домиков, украшенных в новогоднем стиле.

На большом павильоне будут организованы различные концертные программы с участием местных исполнителей.

Сотрудники Нахчыванского государственного университета и волонтеры Молодежного фонда представят стенды с фотографиями на тему "Гейдар Алиев – 100", "Нахчыванская Автономная Республика – 100" и "История победы".